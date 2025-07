Terremoto Russia, lo tsunami ha raggiunto la California

MeteoWeb

Le prime onde dello tsunami generato dal potente terremoto magnitudo 8.8 avvenuto in Kamchatka, hanno raggiunto le coste della California. In particolare, a Crescent City – località situata vicino al confine con l’Oregon, nella parte settentrionale dello Stato – il livello dell’acqua si è notevolmente innalzato. Secondo quanto riferito dalla CNN, sulla base dei dati del Servizio meteorologico nazionale, è stata registrata un’onda di circa mezzo metro, e se ne attendono altre nelle prossime ore.

Crescent City si trova lungo un tratto di circa 160 km di costa della California settentrionale per il quale è stata diramata un’allerta massima per rischio tsunami. Quest’area è considerata particolarmente vulnerabile a causa della sua specifica configurazione sottomarina, che può “incanalare l’energia delle onde“, come spiegano gli esperti del Servizio meteo. Nel resto della costa occidentale degli Stati Uniti, invece, è stato emesso un avviso di tsunami, di livello inferiore.