Terremoto Russia, l’UE monitora la situazione: “pronti a mobilitare soccorsi”

“Il terremoto di magnitudo 8.8 al largo delle coste russe, uno dei più forti mai registrati, ha colpito l’intero Pacifico. Sono stati emessi allarmi tsunami in Giappone e negli Stati Uniti. Il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze dell’UE sta monitorando l’evoluzione della situazione ed è pronto a mobilitare i soccorsi“: è quanto ha scritto su X il Commissario per la Parità e per la Preparazione e la gestione delle crisi, Hadja Lahbib.