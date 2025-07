MeteoWeb

Una scossa di terremoto si è verificata in Sicilia alle 17:56 di oggi, lunedì 14 luglio. I sismografi hanno registrato una scossa di magnitudo 2.9 con epicentro a Novara di Sicilia, in provincia di Messina. Il terremoto è avvenuto ad una profondità di 9km. Non si segnalano danni a persone o cose.