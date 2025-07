Terremoto Sicilia, scossa in direzione di Siracusa | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.9 è stata registrata questa sera, lunedì 28 luglio, alle ore 20:32 nella zona costiera della Sicilia, in direzione di Siracusa. Secondo i dati forniti dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il sisma ha avuto una profondità di 10 km, con epicentro localizzato in mare, al largo della costa dell’isola. La costa orientale della Sicilia è situata in un’area di elevata pericolosità sismica.