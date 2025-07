Tesla crolla a Wall Street (-7%) mentre Musk lancia un nuovo partito: investitori in allarme

MeteoWeb

Tesla in forte calo a Wall Street con il lancio di un nuovo partito da parte di Elon Musk. I titoli del colosso delle auto elettriche perdono il 7% nelle contrattazioni che precedono l’apertura degli scambi. Questo calo segna una delle peggiori performance giornaliere per Tesla negli ultimi mesi e riflette l’incertezza degli investitori sulle priorità di Musk. La decisione del CEO sul fronte politico, con la creazione di un nuovo partito, alimenta i timori che possa distogliere tempo ed energie dalla guida del colosso delle auto elettriche. Inoltre, il mercato resta in attesa di segnali concreti sul fronte produttivo e sulla tenuta della domanda globale per i veicoli elettrici, in un contesto di crescente concorrenza e rallentamento economico.