Texas, disastro senza fine: almeno 59 morti per l’esondazione del fiume Guadalupe, il bilancio aggiornato

E’ salito ad almeno 59 morti il bilancio dell’alluvione che ha provocato l’esondazione del fiume Guadalupe, salito di sei metri in due ore, travolgendo un campo estivo per ragazze in Texas. Lo ha dichiarato il vicegovernatore Dan Patrick a Fox News, spiegando che i soccorritori continuano incessantemente la ricerca delle persone che risultano ancora disperse. “Oggi abbiamo ancora forti piogge”, ha dichiarato Patrick affermando che ”ora siamo a 59′‘ morti e ”purtroppo, ci aspettiamo che aumentino”.