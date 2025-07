Tifone Co-May in arrivo, oltre 280mila evacuati a Shanghai

MeteoWeb

Shanghai ha avviato l’evacuazione precauzionale di oltre 280mila persone a partire dalla notte del 29 luglio, in previsione delle intense piogge portate dal tifone Co-May. Nelle prime ore del mattino, Co-May ha raggiunto la città portuale di Zhoushan, nella provincia dello Zhejiang, accompagnato da forti venti. Le autorità hanno scelto di adottare misure preventive per ridurre i rischi legati al maltempo: tra queste figurano la cancellazione di numerosi voli e treni, la sospensione delle attività scolastiche e l’allestimento di rifugi per mettere in sicurezza le persone residenti nelle zone più vulnerabili.

Secondo le ultime previsioni, Co-May dovrebbe raggiungere Shanghai nel corso della giornata. L’ultimo ciclone tropicale di grande intensità che colpì direttamente la metropoli fu Bebinca, nel 2024: il più potente registrato nella città dal 1949.