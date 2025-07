Il tifone Danas flagella Taiwan: venti oltre 220 km/h, 2 morti e centinaia di feriti | FOTO

MeteoWeb

Taiwan è stata colpita duramente dal tifone Danas, che ha toccato terra domenica sera ora locale nel Sud dell’isola, portando con sé venti che hanno superato i 220 km/h. Il bilancio provvisorio riporta almeno 2 vittime e più di 300 feriti, secondo quanto riferito dal Comando centrale delle operazioni di emergenza.

Le aree maggiormente colpite sono le regioni meridionali, in particolare Tainan, Chiayi e Kaohsiung, dove si concentra la maggior parte dei danni. Le autorità hanno registrato oltre 2.200 segnalazioni, tra frane, allagamenti, alberi abbattuti e infrastrutture danneggiate.

Il tifone ha causato l’interruzione della fornitura elettrica per circa 500mila famiglie, lasciando numerose zone senza corrente per diverse ore. Le squadre di emergenza sono al lavoro per ripristinare i servizi essenziali e valutare l’entità complessiva dei danni.