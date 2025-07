Il tifone Wipha colpisce la Cina: oltre 669mila evacuati, caos nel Sud | FOTO

MeteoWeb

Il tifone Wipha si è abbattuto ieri pomeriggio sulla città di Taishan, nella provincia sud-orientale cinese di Canton, costringendo all’evacuazione preventiva di oltre 669mila persone e paralizzando per ore trasporti, scuole e attività economiche in un’ampia area del Sud della Cina. Secondo quanto riferito dal Centro meteorologico nazionale cinese (CMN), Wipha – 6° tifone dell’anno nel Paese – ha toccato la costa cantonese alle 17:50 ora locale (09:50 UTC), portando con sé venti che hanno raggiunto i 33 metri al secondo, pari a circa 119 km/h. Poche ore dopo l’impatto, il tifone si è indebolito ed è stato declassato a tempesta tropicale severa, come riportato dall’emittente statale CCTV.

Le autorità hanno attivato il livello massimo (primo livello) di risposta di emergenza in 4 importanti città – Zhuhai, Yangjiang, Jiangmen e Maoming – e in 15 contee circostanti. Zhuhai e Yangjiang hanno sospeso tutte le attività scolastiche ed economiche fin dalla mattina di domenica, mentre diverse linee ferroviarie regionali sono state cancellate o interrotte, causando ulteriori disagi alla popolazione.

Anche la regione semiautonoma di Hong Kong ha subito l’impatto di Wipha. Le autorità locali hanno emesso il massimo allarme per tempesta, registrando venti superiori a 167 km/h che hanno provocato piogge torrenziali, la cancellazione di oltre 200 voli e almeno 30 feriti, come riportato dal quotidiano South China Morning Post.

Wipha proseguirà ora il suo percorso spostandosi da Est a Ovest lungo la costa occidentale di Canton, per poi entrare nel golfo di Beibu e dirigersi verso la costa nordorientale del Vietnam. Gli esperti del quotidiano Global Times non escludono che il tifone possa toccare nuovamente terra nella provincia di Canton, portando con sé ulteriori forti piogge e venti violenti.

La stagione dei tifoni in Asia orientale si conferma particolarmente intensa: Wipha è già il 6° evento del 2025, pochi giorni dopo il passaggio di Danas che, a inizio luglio, aveva colpito la provincia di Zhejiang e provocato vittime e centinaia di feriti a Taiwan.