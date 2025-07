Tirolo: due escursionisti morti sulla Alta Via dello Stubaital, altre due vittime nel weekend

MeteoWeb

Due escursionisti hanno perso la vita sulle montagna nella valle Stubaital, in Tirolo. I due – riferisce l’Apa – sono precipitati, mentre percorrevano l’Alta Via dello Stubaital tra il rifugio Franz Senn e il rifugio Starkenburger, non molto lontano dal confine italo-austriaco e dal Brennero. Le circostanze esatte dell’incidente e l’identità delle vittime per il momento non sono note. I due morti si aggiungono alle altre due vittime di incidenti in montagna lo scorso fine settimana in Tirolo. Sabato scorso, un tedesco di 24 anni è precipitato per 200 metri durante un’escursione nella zona della Watzespitze nella Pitztal. Lo stesso giorno, un 66enne del posto ha perso la vita durante un’escursione da Vomp verso Zwerchloch, precipitando da un sentiero per circa 120 metri.