Torino, 22enne morta dopo un malore in palestra: svelata la causa del decesso

La giovane di 22 anni morta all’ospedale Molinette di Torino dopo un malore in palestra nella provincia Torinese è deceduta a causa di un’emorragia cerebrale. Lo si apprende da fonti sanitarie, che specificano come sia stata proprio l’emorragia cerebrale a provocare l’arresto cardiaco della ragazza. Tra le ipotesi potrebbero esserci una malformazione congenita non nota precedentemente.