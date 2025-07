Il tornado mesociclonico del 28 luglio a Monopoli: “IF0.5 sulla Scala Fujita Internazionale” | VIDEO

MeteoWeb

Un debole tornado mesociclonico ha colpito le campagne a Sud/Est di Monopoli (BA) lo scorso 28 luglio, causando danni a serre e sollevando numerosi teloni che sono stati trasportati a distanze ignote, alcuni finendo sulle linee elettriche locali: lo riporta PRETEMP, un gruppo di ricercatori, meteorologi e studenti universitari specializzato in previsioni sperimentali sull’attività temporalesca. Secondo l’analisi di PRETEMP, i danni sono stati valutati come IF0.5 sulla Scala Fujita Internazionale. “Sebbene da alcune documentazioni (le quali non presentano ‘prove schiaccianti’) non è da escludere qualche isolato danno valutabile come IF1“, afferma il gruppo. Sulla Scala Fujita classica, l’evento è classificato come un F0 al limite con il grado successivo.

La scarsità di documentazione sui danni ha reso difficile delineare un percorso dettagliato del tornado, ma “con tutta probabilità supera i 2 km di lunghezza“, specifica PRETEMP.

Cos’è un tornado mesociclonico

Un tornado mesociclonico è un vortice d’aria in forte rotazione che si forma all’interno di un temporale a supercella. La caratteristica distintiva è il mesociclone, una vasta corrente ascensionale rotante presente all’interno della supercella. Questa rotazione nell’aria in risalita crea le condizioni ideali per la formazione del tornado. I tornado mesociclonici sono spesso più intensi e duraturi rispetto ad altri tipi di tornado, e possono causare danni considerevoli.

Trombe marine lungo le coste italiane

Nell’ultima settimana, l’Italia è stata interessata anche da numerose trombe marine, con almeno 7 di queste che hanno raggiunto la terraferma in Liguria e Calabria. Queste trombe marine hanno causato “occasionali danni a barche e stabilimenti balneari valutabili come F0 sulla Scala Fujita (IF0 ed IF0.5 della International Fujita Scale)“, secondo le osservazioni di PRETEMP. Fortunatamente, “non risultano feriti ad opera di nessuno di questi vortici“, rassicura il gruppo di ricerca.