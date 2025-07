Toscana, incendio boschivo a Monterotondo Marittimo: elicotteri in azione

MeteoWeb

Un incendio boschivo è divampato questo pomeriggio nel comune di Monterotondo Marittimo, in provincia di Grosseto. Le fiamme, le cui origini sono ancora in fase di accertamento, stanno interessando un bosco di macchia mediterranea e querce. “Grazie alla segnalazione tempestiva e alla pronta mobilitazione della macchina dei soccorsi”, si spiega dalla Regione, sono stati immediatamente allertati e impiegati due elicotteri regionali, personale e direttori operazioni della Unione Comuni Metallifere, i volontari antincendi boschivi ed i Vigili del Fuoco.

I mezzi aerei stanno attualmente effettuando numerosi lanci d’acqua per contenere l’estendersi delle fiamme e per supportare le operazioni a terra. Il vento e una linea di media tensione che attraversa la zona rendono le operazioni di spegnimento più complicate ma si lavora per chiudere l’evento prima del calar della luce.