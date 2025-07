Toscana, incendio in campeggio a Castiglione della Pescaia: 600 evacuati | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Altra giornata complicata sul fronte incendi per la provincia di Grosseto, dopo i 20 ettari bruciati ieri nel comune di Scansano. Un grave incendio a Castiglione della Pescaia, in località Rocchette, ha costretto all’evacuazione di 600 persone da un campeggio. Secondo le prime informazioni, il fuoco sarebbe partito da un’avaria a un dissalatore. Le fiamme hanno provocato la deflagrazione di alcune bombole del gas. Il fuoco si sta allargando alla pineta intorno. Sul posto Vigili del Fuoco e volontari; anche 4 elicotteri antincendio in azione.

Su disposizione della prefettura, i turisti vengono evacuati al palazzetto dello sport dove si sta allestendo un punto di raccolta, con acqua e zone d’ombra. Usati per trasferirli mezzi di Autolinee Toscane e scuolabus del Comune.

“Ci stanno arrivando in soccorso le autobotti dell’Esercito – spiega il sindaco di Castiglione della Pescaia, Elena Nappi – Stiamo allestendo un punto di accoglienza a Casa Mora, con acqua e sali minerali, che ci ha donato Conad”, il fuoco “sta prendendo la pineta, siamo tutti sul posto“. Nelle vicinanze ci sono anche abitazioni e altre strutture turistiche dietro la spiaggia. Le fiamme stanno interessando una pineta storica. Schierate numerose autobotti per difendere gli edifici dalle fiamme.

“Incendio in contenimento nella zona di Roccamare (Castiglione della Pescaia). Grande lavoro del sistema antincendi boschivi AIB della Regione Toscana con 4 elicotteri regionali, un elicottero dei Vigili del Fuoco in azione, squadre e mezzi a terra. Circa 600 persone evacuate in via precauzionale. Aperto palazzetto dello sport per distribuzione e pasti e accoglienza, i campeggiatori evacuati sono stati rialloggiati in altri campeggi. Rivolgo un sentito ringraziamento a tutte le persone coinvolte, volontari AIB, operai forestali, Vigili del Fuoco, personale degli enti e forze dell’ordine per l’impegno e la tempestività“. Così il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, sui social.

Inoltre, un altro incendio si registra in località Granai (Cinigiano), dove le fiamme hanno colpito una vasta porzione di terreno collinare boscato. Sono intervenuti due elicotteri del sistema regionale e squadre della Unione Comuni Amiata Sud e del volontariato Antincendi boschivi. Sotto il coordinamento di due direttori delle operazioni, le fiamme sono state dichiarate sotto controllo da pochi minuti.