Toscana, incendio boschivo in Maremma: in azione tre elicotteri a Scansano | FOTO

Un incendio boschivo è scoppiato nel pomeriggio in Maremma, in località Piagge di Maiano, nel comune di Scansano (Grosseto). Le fiamme si sono sviluppate dalle ore 15 in una vasta area collinare coperta da boschi e seminativi. Dato il forte vento presente in zona – si spiega dall’antincendio della Regione – “sono state immediatamente attivate 6 squadre di volontariato antincendi boschivi e operai forestali dell’Unione dei comuni delle Colline Metallifere. Due direttori operazioni coordinano le operazioni di spegnimento e gli sganci di tre elicotteri del sistema regionale. Sono presenti anche i Vigili del Fuoco con le autobotti necessarie ai rifornimenti dei mezzi antincendio e per eventuali presidi di manufatti civili che potrebbero essere minacciati dall’incendio”.

Con l’obiettivo di contenere il fronte entro sera per consentire le operazioni di bonifica in nottata, è in corso di valutazione “l’invio di figure specializzate per lo spegnimento del fuoco a supporto dei direttori delle operazioni e si valuta anche di rinforzare il dispositivo di spegnimento con altri mezzi aerei e altre squadre a terra“, viene spiegato.