Tour de France, una dermatite nodulare contagiosa fa saltare mezza tappa di oggi: non si può salire sul Col des Saisies!

La scoperta di un focolaio di dermatite nodulare contagiosa che ha colpito un allevamento bovino situato specificamente al Col des Saisies ha reso necessario l’abbattimento degli animali. Alla luce del disagio degli allevatori colpiti e al fine di preservare il regolare svolgimento della gara, gli organizzatori del Tour de France hanno deciso, in accordo con le autorità competenti, di modificare il percorso della 19ª tappa (Albertville-La Plagne) in programma oggi e di evitare la salita al Col des Saisies.

La cerimonia di partenza avrà luogo come previsto all’uscita di Albertville. Dopo una sfilata di 7 km, i corridori si dirigeranno verso la D925, dove verrà dato il via ufficiale. La corsa riprenderà quindi il percorso originale poco prima di Beaufort (al km 52,4 del programma originale). A causa di questa modifica, che in particolare aggira il Col des Saisies, la tappa coprirà ora una distanza totale di appena 95km invece dei 129,9km inizialmente previsti. Di conseguenza, la partenza in zona neutra verrà data alle 14:30, un’ora dopo rispetto a quanto inizialmente previsto.