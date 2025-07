Tragedia sulla “Montagna Assassina”: morta l’alpinista Klára Kolouchová

MeteoWeb

È morta durante una spedizione sul Nanga Parbat Klára Kolouchová, celebre alpinista ceca e prima donna del suo Paese a raggiungere le vette dell’Everest e del K2. La tragedia si è consumata nelle prime ore del mattino nei pressi del Campo Base di Bunar, nel distretto di Diamer, in Pakistan. Kolouchová, 46 anni, sarebbe precipitata tra il Campo I e il Campo II, probabilmente a causa dell’esplosione di una bombola di ossigeno, secondo quanto riferito dall’Alpine Club of Pakistan.

L’alpinista era giunta in Pakistan il 15 giugno, accompagnata dal marito e da una squadra di cinque persone, per affrontare la scalata dell’imponente montagna di 8.125 metri, tristemente nota come la “Montagna Assassina” per la pericolosità del suo terreno. Le squadre di soccorso, subito attivate, stanno lavorando al recupero del corpo.

Kolouchová era molto stimata nell’ambiente internazionale per la sua determinazione e le sue imprese straordinarie.

Il Nanga Parbat ha mietuto numerose vittime nel corso degli anni, tra cui gli alpinisti Daniele Nardi e Tom Ballard nel 2019.