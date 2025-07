Trina Storage e Stiemo insieme per lo sviluppo di sistemi BESS in Lituania e Europa orientale

MeteoWeb

Trina Storage, leader globale nelle soluzioni di accumulo energetico di Trina Solar, e l’azienda lituana EPC Stiemo hanno firmato un accordo di partnership strategica con l’obiettivo di distribuire sistemi di accumulo a batteria (BESS) per diversi GWh in Lituania e nell’Europa orientale nei prossimi 2-3 anni. A fondamento di questa collaborazione a lungo termine, i partner hanno firmato accordi per tre progetti iniziali di BESS in Lituania, situati ad Anyksciai, Skuodas e Jonava. Ogni progetto fornirà 30 MW / 60 MWh, per un totale di 90 MW / 180 MWh di capacità installata. Le consegne sono previste a partire da dicembre 2025, con l’avvio delle operazioni commerciali previsto entro metà 2026.

“L’Europa orientale è un mercato emergente per lo storage su scala utility, e siamo orgogliosi di avviare questa partnership a lungo termine con Stiemo—uno degli attori più lungimiranti della regione”, ha dichiarato Gabriele Buccini, Responsabile di Trina Storage Europe. “Questi tre progetti iniziali sono solo l’inizio di una strategia più ampia per distribuire capacità flessibile su scala GWh nei Paesi Baltici e oltre”.

I progetti

I progetti includeranno la soluzione integrata Elementa 2 di Trina Storage, comprendente il sistema batteria, MV Skid e PCS, nonché le capacità di integrazione in rete. Progettato per una rapida implementazione e una flessibilità di lunga durata, il sistema Elementa fornirà capacità critiche di bilanciamento alla rete lituana in evoluzione—supportando l’integrazione di energia eolica e solare, evitando la limitazione della produzione rinnovabile e migliorando la resilienza energetica.

“Il sistema elettrico in rapida trasformazione e crescita nei Paesi Baltici, in particolare nella Repubblica di Lituania, richiede l’affidabilità, l’esperienza, la rapidità e la precisione di EPC Stiemo e dei suoi partner”, ha affermato Giedrius Lynykas, CEO di Stiemo. “Speriamo che Trina Storage diventi un partner indispensabile per ampliare la gamma di servizi di accumulo energetico offerti ai nostri clienti”.

Crescita strategica tramite partnership locali

Questo annuncio riflette l’investimento crescente di Trina Storage in collaborazioni locali per la realizzazione di progetti in tutta Europa, a supporto degli obiettivi nazionali di transizione energetica grazie a tecnologie BESS scalabili e ad alte prestazioni. Stiemo, EPC leader con un portafoglio di energie rinnovabili in crescita, apporta una profonda conoscenza del mercato e una capacità esecutiva locale essenziale per accelerare i tempi di implementazione.

“Insieme, Trina Storage e Stiemo sono ben posizionati per supportare gli obiettivi climatici della Lituania per il 2030 e contribuire a rendere i Paesi Baltici un polo dell’innovazione nell’energia pulita”, ha aggiunto Buccini.