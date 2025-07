Trovata morta un’escursionista dispersa sulla Croda del Becco: aveva perso il sentiero ed è precipitata

MeteoWeb

È stata ritrovata morta dai soccorritori l’escursionista di origine malese dispersa da ieri pomeriggio, dopo essersi separata dall’amica con cui era partita dal Rifugio Biella, e aver proseguito il suo giro verso la Croda del Becco, nel Bellunese. Dopo alcune ore, la donna aveva inviato un messaggio all’amica, scrivendole che aveva perso la strada del ritorno e aveva bisogno di aiuto. La macchina delle ricerche si era messo subito in moto, con uomini e mezzi – elicotteri e droni con termocamere e Imsi Catcher – per proseguire nella notte e riprendere, alle prime luci dell’alba, il trasporto in quota di una squadra e la perlustrazione a piedi da parte delle altre, anche con le unità cinofile.

Determinante è stato il posizionamento del cellulare ricevuto dal gestore di telefonia mobile, che ha permesso di circoscrivere la zona di ricerca. In quel punto si è quindi diretto l’elicottero della Guardia di Finanza di Bolzano, che è riuscito a individuare il corpo della donna, ormai privo di vita. Dopo aver perso la traccia del sentiero sul versante bellunese, la turista era arrivata sulle ripide placche lisce della Croda, precipitando per un centinaio di metri e finendo all’interno di una fessura.

La salma è stata recuperata e trasportata nella camera mortuaria di Cortina.