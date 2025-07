Trump annuncia: dal 1° agosto dazi al 35% per il Canada, oggi la lettera all’UE

MeteoWeb

Il presidente USA Donald Trump ha imposto dazi del 35% al Canada e ha annunciato che l’Unione Europea riceverà la lettera oggi. Inoltre, il presidente ha affermato che intende imporre dazi generalizzati del 15% o del 20% sulla maggior parte dei partner commerciali. “Diremo semplicemente che tutti i Paesi rimanenti“, quelli che non hanno ricevuto le lettere sulle tariffe, “pagheranno, che sia il 15% o il 20%“, ha dichiarato Trump in un’intervista a NBC. I dazi nel 35% non saranno applicati ai beni conformi all’accordo di libero scambio fra Stati Uniti, Canada e Messico, per i quali Trump aveva applicato in precedenza tariffe del 25%.