Trump annuncia dazi al 30% per Europa e Messico

Il Presidente statunitense Donald Trump ha postato su Truth la lettera inviata alla Ue, dove annuncia dazi al 30% dall’1 agosto, minacciando di raddoppiarli in caso di ritorsioni. La lettera, indirizzata al Presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, invoca come motivo per i dazi al 30% la disparità del deficit commerciale dovuta a barriere commerciali, tariffarie e non tariffarie. La percentuale è ben al di sopra di quella che la Ue si aspettava, soprattutto dopo che Trump aveva detto che recentemente Bruxelles ha trattato bene gli USA.

“Vi preghiamo di comprendere che il 30% è di gran lunga inferiore a quanto necessario per eliminare il divario di deficit commerciale che abbiamo con l’Ue“, scrive Trump nella sua lettera a von der Leyen. “Vogliamo collaborare con voi, come vostro partner commerciale, per tanti anni a venire. Se deciderete di aprire i vostri mercati – fino ad adesso chiusi – agli Stati Uniti ed eliminare le vostre politiche tariffarie e non tariffarie, così come le vostre barriere commerciali, potremmo forse valutare una modifica a questa lettera. Queste tariffe potrebbero essere modificate, al rialzo o al ribasso, in base al nostro rapporto con voi“, si legge ancora.

Trump ha imposto dazi del 30% anche sulle importazioni dal Messico a partire dall’1 agosto.

All’inizio di questa settimana, Trump ha annunciato nuovi dazi per diversi Paesi, tra cui Giappone, Corea del Sud, Canada e Brasile, oltre a un dazio del 50% sul rame. L’Ue sperava di raggiungere un accordo commerciale completo con gli Stati Uniti per il blocco dei 27 Paesi.

L’Unione Europea si stava preparando alla lettera di Trump che delineava i dazi previsti sul principale partner commerciale e di investimento degli Stati Uniti, dopo l’ampliamento della sua guerra tariffaria negli ultimi giorni.

Inizialmente, l’UE sperava di raggiungere un accordo commerciale completo, che includesse dazi zero-per-zero sui beni industriali, ma mesi di difficili colloqui hanno portato alla consapevolezza che probabilmente dovrà accontentarsi di un accordo provvisorio e sperare che si possa ancora negoziare qualcosa di meglio. Il blocco dei 27 Paesi è sottoposto a pressioni contrastanti: la Germania ha sollecitato un accordo rapido per salvaguardare la propria industria, mentre altri membri dell’UE, come la Francia, hanno affermato che i negoziatori dell’Ue non dovrebbero cedere a un accordo unilaterale alle condizioni degli Stati Uniti.

La cascata di dazi doganali di Trump dal suo ritorno alla Casa Bianca ha iniziato a generare decine di miliardi di dollari al mese di nuove entrate per il governo statunitense. Le entrate derivanti dai dazi doganali statunitensi hanno superato i 100 miliardi di dollari nell’anno fiscale federale fino a giugno, secondo i dati del Tesoro statunitense pubblicati ieri.

Ue: “pronti per lavorare ad un accordo ma adotteremo le misure necessarie”

“Rimaniamo pronti a continuare a lavorare per raggiungere un accordo entro l’1 agosto. Allo stesso tempo, adotteremo tutte le misure necessarie per tutelare gli interessi dell’Ue, inclusa l’adozione di contromisure proporzionate se necessario”. Lo dichiara la Commissione europea in un comunicato in cui “prende nota” della lettera inviata dal Presidente Trump sui dazi. Il livello di aliquota tariffaria del 30% “interromperebbe catene di approvvigionamento transatlantiche essenziali, a scapito di imprese, consumatori e pazienti su entrambe le sponde dell’Atlantico“, puntualizza l’esecutivo Ue.

“Poche economie al mondo possono eguagliare il livello di apertura e il rispetto delle pratiche commerciali leali dell’Ue“, prosegue il comunicato, sottolineando che il blocco ha “costantemente dato priorità a una soluzione negoziata con gli Stati Uniti, a testimonianza del nostro impegno verso il dialogo, la stabilità e una partnership transatlantica costruttiva”. “Nel frattempo, continuiamo ad approfondire le nostre partnership globali, saldamente ancorate ai principi di un commercio internazionale basato sulle regole”, conclude il documento.