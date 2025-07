Trump annuncia joint-venture Giappone-USA per il GNL in Alaska

MeteoWeb

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che il Giappone formerà una joint-venture per sviluppare un progetto di GNL in Alaska, sebbene un funzionario del governo giapponese abbia dichiarato di non essere a conoscenza di tali piani. Non è chiaro se Trump si riferisse specificamente al progetto LNG dell’Alaska da 44 miliardi di dollari, che consisterebbe in un gasdotto lungo 1.300 km che trasporterà il gas a un impianto di liquefazione previsto per l’esportazione. L’annuncio di Trump dell’iniziativa è arrivato durante un discorso ai parlamentari alla Casa Bianca, dove ha discusso del suo accordo commerciale con il Giappone. “Abbiamo concluso un accordo, e ora ne concluderemo un altro, perché stanno formando una joint-venture con noi in Alaska per il GNL. Sono tutti pronti a concludere l’accordo”, ha detto Trump. Il funzionario giapponese del METI – che sovrintende allo sviluppo delle risorse – ha affermato che l’agenzia sta lavorando per confermare le dichiarazioni di Trump.

Le aziende interessate

Diverse aziende giapponesi hanno espresso interesse ad acquistare GNL dal progetto, insieme alla tailandese PTT e all’indiana GAIL. JERA e Tokyo Gas, i due maggiori acquirenti di GNL del Giappone, hanno espresso il loro interesse per il progetto Alaska LNG, ma hanno detto che, prima di procedere, dovranno valutare le condizioni specifiche, inclusi i costi. Tuttavia, alla domanda sulla joint-venture menzionata da Trump, un portavoce di JERA ha detto di non poterla confermare. Un portavoce di Tokyo Gas ha rifiutato di commentare, affermando che l’azienda non è coinvolta in una joint-venture per il GNL in Alaska e che non ne conosce i dettagli.