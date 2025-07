Trump: “dovremmo rivedere i sussidi alle aziende di Musk”

MeteoWeb

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha suggerito al miliardario sudafricano Elon Musk di “chiudere bottega e tornare in Sudafrica” nel caso in cui dovesse restare “senza sussidi” per le auto elettriche. “Elon Musk sapeva, molto prima di sostenere con tanto vigore la mia candidatura alla presidenza, che mi opponevo fermamente all’obbligo di veicoli elettrici. È ridicolo, ed è sempre stato un tema centrale della mia campagna. Le auto elettriche sono fantastiche, ma non tutti dovrebbero essere costretti a possederne una“, ha scritto Trump sul social Truth. “Elon potrebbe ricevere molti più sussidi di qualsiasi altra persona nella storia, e senza sussidi, probabilmente dovrebbe chiudere bottega e tornare in Sudafrica. I lanci di razzi, i satelliti e la produzione di auto elettriche cesserebbero, e il nostro Paese risparmierebbe una fortuna. Forse dovremmo chiedere a DOGE di valutare attentamente la questione? Un sacco di soldi da risparmiare!!!“, ha aggiunto Trump.

Trump e Musk, un tempo alleati (con Musk finanziatore della campagna di Trump e direttore del Dipartimento per l’Efficienza Energetica), hanno rotto i rapporti dopo uno scontro a giugno. Musk ha criticato il piano fiscale di Trump, chiamato “One Big, Beautiful Bill”, che prevede tagli ai sussidi per le auto elettriche. Musk aveva già lasciato il suo incarico nel Dipartimento, creato da Trump per ridurre sprechi e riorganizzare le agenzie federali. Recentemente, Musk ha ammonito che il piano fiscale aumenterebbe il debito nazionale a 5.000 miliardi, rischiando di far cadere gli USA nella “schiavitù del debito”.