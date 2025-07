Tsunami nel Mediterraneo, in arrivo le prime boe d’alto mare nel Mar Ionio

MeteoWeb

Si è conclusa recentemente la visita dei ricercatori del Centro Allerta Tsunami (CAT) dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) a Valencia nella sede della Mediterranea Senales Maritimos (MSM), la ditta spagnola che sta realizzando le boe d’alto mare per il monitoraggio degli tsunami che verranno installate nel Mar Ionio nei prossimi mesi. L’iniziativa del CAT, finanziata nell’ambito del progetto MEET del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), coordinato dall’INGV, porterà a un notevole miglioramento delle capacità di “forecasting” degli tsunami nel Mediterraneo.

Durante l’incontro con gli esperti della MSM, i ricercatori INGV hanno potuto verificare lo stato di avanzamento dei lavori, fornire alcuni suggerimenti per il perfezionamento delle fasi finali del progetto, e fissare la data della deposizione in mare tra la fine di agosto e l’inizio di settembre 2025. Le due boe tsunami saranno deposte nel Mar Ionio e collegate tramite un modem acustico a due sensori di pressione di fondo mare, posizionati a profondità comprese tra 2600 e 3200 metri.

Tali sensori, la cui trasmissione dei dati avverrà in tempo reale, sono utili per il rilevamento di eventuali tsunami. Si tratta delle prime boe per il monitoraggio degli tsunami installate nell’area del NEAMTWS (North East Atlantic, Mediterranean and connected seas Tsunami Warning System), uno dei quattro Gruppi di Coordinamento Intergovernativo dell’UNESCO che costituiscono il sistema di monitoraggio degli tsunami a scala globale. E’ quanto si legge in una articolo a cura del Centro Allerta Tsunami dell’INGV.