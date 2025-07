Terremoto e tsunami lungo la costa del Pacifico: l’annuncio dell’Aiea sulle centrali nucleari

MeteoWeb

L’Agenzia Internazionale per l’energia atomica (Aiea), l’organismo di controllo nucleare delle Nazioni Unite, ha affermato che i primi rapporti non indicano alcun impatto sulla sicurezza per le centrali nucleari lungo la costa del Pacifico. “L’Aiea è in contatto con le autorità nazionali giapponesi in merito al terremoto di magnitudo 8,8 al largo della costa orientale della Russia e al conseguente tsunami”, ha dichiarato l’Agenzia sui social media.