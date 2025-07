Tumori, IA più precisa nella diagnosi: nuova frontiera per la risonanza magnetica al seno

MeteoWeb

Un innovativo modello di intelligenza artificiale (IA) ha dimostrato un’accuratezza superiore nell’identificare tumori al seno tramite risonanza magnetica (RM), superando i modelli precedenti. Lo studio, guidato da Felipe Oviedo del laboratorio AI for Good di Microsoft e pubblicato su Radiology, ha testato l’algoritmo su 3 gruppi di pazienti, confermandone la maggiore efficacia. La mammografia, pur rimanendo lo standard di screening, perde sensibilità nelle donne con seni densi. In questi casi, la RM è più sensibile ma comporta costi maggiori e più falsi positivi. Il nuovo modello IA affronta questo limite, distinguendo in modo più affidabile tra tessuti sani e lesioni sospette.

A differenza dei sistemi precedenti, addestrati su dati bilanciati artificialmente, il modello è stato costruito su quasi 10mila esami RM consecutivi reali raccolti tra il 2005 e il 2022, includendo oltre il 50% di donne con seno densamente fibroso. Il risultato? Non solo punteggi di anomalia globali, ma anche mappe di calore ad alta risoluzione che segnalano pixel per pixel le aree sospette, confermate da biopsie e valutazioni radiologiche.

Integrato nella pratica clinica, il sistema potrebbe velocizzare la lettura delle immagini, ridurre i falsi negativi e concentrare l’attenzione dei radiologi sui casi più critici. Prima dell’uso diffuso, però, serviranno ulteriori studi su campioni più ampi.