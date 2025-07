Turchia, incendi devastano la costa mediterranea: evacuazioni

MeteoWeb

Nuovi incendi sono divampati oggi sulla costa mediterranea della Turchia. Le case sono state evacuate nel centro della città di Antalya, meta di turisti locali e stranieri durante i mesi estivi, e nel quartiere periferico di Aksu mentre il fuoco avanzava. I Vigili del Fuoco hanno lottato per domare le fiamme prima che i forti venti potessero far propagare l’incendio, che ha causato la chiusura di un’importante strada costiera. Anche le case della città di Manavgat sono state minacciate dalle fiamme. I residenti locali con tubi e secchi si sono precipitati ad aiutare i pompieri. Anche gli idranti della Polizia e i camion dell’acqua comunale sono stati mobilitati per le operazioni di spegnimento. Il Governatore di Antalya, Hulusi Sahin, ha dichiarato che gli incendi sono sotto controllo, ad eccezione di uno ad Aksu, che “mostra una tendenza a espandersi”, e un altro a Gazipasa, a est di Manavgat.

Il Ministro dell’Interno Ali Yerlikaya, nel frattempo, ha dichiarato che le province di Izmir e Bilecik sono state dichiarate “aree disastrate che compromettono la vita pubblica”, un livello appena inferiore al più grave stato di emergenza.

Il Presidente Recep Tayyip Erdogan ha affermato che la Turchia si trova “di fronte a una catastrofe davvero grave”. Ha affermato che 25.000 persone stanno combattendo gli incendi in tutto il Paese, assistite da 27 aerei, 105 elicotteri e 6.000 veicoli terrestri.

La Turchia è stata colpita da una serie di incendi boschivi dalla fine di giugno. Tredici persone sono morte, tra cui 10 volontari dei soccorsi e lavoratori forestali uccisi mercoledì 23 luglio in un incendio a Eskisehir, nella Turchia occidentale.