Turchia, incendio si estende alla foresta di Şarköy: evacuazioni | VIDEO

È in corso la lotta contro un incendio di stoppie, divampato in un’area agricola e propagatosi alla foresta di Şarköy, a Tekirdağ, in Turchia. L’incendio, divampato nell’area di Kaytan nel quartiere di İstiklal, si è rapidamente propagato a causa del vento, estendendosi alla foresta e assumendo grandi dimensioni. La Direzione Forestale, i Vigili del Fuoco e la Gendarmeria sono intervenuti sul posto dopo essere stati allertati dai residenti. Per domare l’incendio sono stati impiegati due aerei e quattro elicotteri, oltre ad autocisterne e mezzi edili.

Nel frattempo, le fiamme si sono estese ad alcune abitazioni nel quartiere di Şenköy. Le aree residenziali del quartiere sono state evacuate. I residenti stanno cercando di spostare il bestiame e gli animali di piccola taglia lontano dalle zone residenziali.

Sono state segnalate interruzioni di corrente in alcune zone di Şarköy a causa del distacco di una linea elettrica ad alta tensione nell’area interessata dall’incendio.