Alto Adige, turista precipita per 150 metri e muore durante escursione

Un turista milanese di 86 anni è morto precipitando in un dirupo per circa 150 metri durante una passeggiata con la moglie a Pontives, vicino Ortisei, in Alto Adige. L’incidente è avvenuto ieri sera: la coppia, impegnata in un’escursione non particolarmente difficile sopra il fondovalle, ha probabilmente perso il sentiero. L’uomo, forse nel tentativo di ritrovare la strada, è caduto e ha perso la vita sul colpo. La moglie ha lanciato l’allarme dopo le 20 ed è stata recuperata dall’elisoccorso con un verricello, non senza difficoltà a causa del terreno impervio. I soccorritori, arrivati sul posto, hanno iniziato a cercare l’uomo e hanno interrogato la donna per ricostruire l’accaduto. Poco prima dell’imbrunire il corpo dell’uomo è stato trovato e recuperato con grande cautela grazie a una barella e corde. La moglie, sotto shock, è stata supportata dal servizio di emergenza psicologica.