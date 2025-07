Ucraina: nasce la coalizione per la scienza, la ricerca e l’innovazione

MeteoWeb

Una Coalizione Internazionale per la Scienza, la Ricerca e l’Innovazione in Ucraina. È quanto ufficialmente lanciato oggi in occasione della Conferenza per la Ricostruzione dell’Ucraina 2025 tenutasi Roma. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Ministero dell’Università e della Ricerca italiano, il Ministero dell’Istruzione e della Scienza ucraino, l’UNESCO e la Commissione Europea, e rappresenta un passo centrale nella promozione della scienza, della ricerca e dell’innovazione quali pilastri per una ripresa sostenibile, inclusiva e duratura dell’Ucraina.

Giunta alla sua quarta edizione, la Conferenza per la Ricostruzione dell’Ucraina 2025 ha visto coinvolti governi, imprese, organizzazioni internazionali, istituzioni finanziarie e rappresentanti della società civile, uniti dall’impegno comune di sostenere l’Ucraina. In questo contesto si inserisce il lancio della Coalizione per la Scienza, la Ricerca e l’Innovazione in Ucraina, annunciato dal Ministro italiano dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, il Vice Ministro ucraino dell’Istruzione e della Scienza, Yevhen Kudriavets, la Commissaria europea per le Startup, la Ricerca e l’Innovazione, Ekaterina Zaharieva, e la Vicedirettrice Generale dell’UNESCO per le Scienze Naturali, Lidia Arthur Brito.

In tale occasione è stata presentata e sottoscritta dai membri fondatori anche la Dichiarazione d’Intenti di Roma per la Scienza, la Ricerca e l’Innovazione in Ucraina, che sancisce ufficialmente la nascita della Coalizione.

La Coalizione si propone di rispondere sia ai bisogni urgenti che alle sfide a lungo termine del sistema ucraino di ricerca e innovazione, promuovendo azioni concrete per la sua ricostruzione e modernizzazione, sostenendo gli scienziati ucraini e riconoscendo il ruolo centrale del settore nella ripresa del Paese. Per perseguire questa missione, la Coalizione coordinerà gli sforzi a sostegno dell’Ucraina, definirà un’agenda condivisa per la cooperazione internazionale e faciliterà un dialogo strutturato e continuo tra il Governo ucraino e i suoi partner internazionali.

L’adesione alla Coalizione è aperta a governi, organizzazioni internazionali, enti di ricerca, istituzioni accademiche, fondazioni, banche di sviluppo e attori privati che sostengono attivamente il settore della ricerca in Ucraina. Gli enti interessati sono invitati ad entrare nella Coalizione aderendo alla Dichiarazione di Roma e inviando una richiesta formale di adesione al Segretariato [[email protected]]. Oltre a Italia, Ucraina, Commissione Europea e UNESCO, anche Austria, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Germania, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Spagna, Svezia, Regno Unito e UNDP hanno già aderito alla Coalizione.