Uomo risucchiato da motore dell’aereo, voli sospesi a Orio al Serio

Tragedia questa mattina all’Aeroporto Orio al Serio di Bergamo, dove un uomo è morto risucchiato dal motore di un aereo in partenza. Sono in corso gli accertamenti della polizia per ricostruire l’accaduto e stabilirne le cause. Sul posto sono presenti anche i vigili del fuoco. L’aereo coinvolto nell’incidente è un Airbus A319 della compagnia Volotea, in partenza da Orio e diretto nelle Asturie, in Spagna. Pare che il velivolo fosse appena partito dalla piazzola dove sono stati caricati i passeggeri, quando si è verificato l’incidente.

Le informazioni sono ancor frammentarie, ma Sacbo, la società di gestione aeroportuale dello scalo bergamasco comunica che “le operazioni di volo all’aeroporto di Milano Bergamo sono state sospese alle ore 10:20 a causa di un inconveniente verificatosi sulla via di rullaggio, le cui cause sono in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine“. Il traffico aereo, sospeso per un paio d’ore, è in ripreso da mezzogiorno.