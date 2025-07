UP Caeli Via sarà tra i protagonisti dell’evento speciale di Dronitaly presso il Centro ENEA del Brasimone

MeteoWeb

UP Caeli Via nasce nel 2018 come costruttore di droni personalizzati e in questi anni acquisisce un’ampia esperienza in diversi campi d’applicazione. Crea UAS da ispezione per enti come la Guardia Forestale, mezzi da trasporto per agenzie spaziali. L’azienda lavora poi sull’integrazione di sensori per la fotogrammetria, per i rilievi termografici e per la mappatura, fino a realizzare un drone a guida autonoma con un LiDARSLAM-based per rilievi indoor (commissionato da una nota casa automobilistica tedesca).

UP Caeli Via sarà tra i protagonisti dell’evento speciale di Dronitaly il 16 settembre presso il Centro Ricerche ENEA, Località Brasimone, Camugnano, Bologna.