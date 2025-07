L’uragano Flossie si rafforza e raggiunge la 3ª categoria: preoccupazione in Messico

MeteoWeb

L’uragano Flossie si è intensificato, raggiungendo la 3ª categoria, pur mantenendosi al largo della costa pacifica del Messico. Con venti massimi sostenuti di 185 km/h, Flossie afferma come un uragano di grande intensità, rientrando nella classificazione di “major hurricane“, che include tempeste di 3ª categoria o superiore con venti di almeno 180 km/h.

Secondo l’ultimo bollettino del National Hurricane Center statunitense, Flossie si sta muovendo in direzione Ovest-Nord/Ovest a una velocità di 15 km/h. Al momento dell’ultimo rilevamento, l’uragano si trovava a circa 340 km a Ovest-Sud/Ovest di Manzanillo, in Messico.

Le previsioni indicano che Flossie continuerà il suo moto verso Ovest-Nord/Ovest per poi virare a Nord/Ovest, con un ulteriore, seppur breve, rafforzamento previsto nelle prossime ore, prima di un rapido indebolimento. Nonostante la traiettoria mantenga il centro della tempesta lontano dalla costa, le bande esterne di Flossie stanno già causando forti piogge nelle zone costiere degli stati di Michoacán, Colima e Jalisco.

A causa di queste condizioni, è stato emesso un avviso per tempesta tropicale per il tratto di costa che va da Punta San Telmo a Playa Perula. Il National Hurricane Center ha avvertito che alcune aree potrebbero registrare accumuli di pioggia fino a 15 cm, destando preoccupazione per possibili inondazioni e frane.