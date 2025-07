Gli astronomi risolvono un enigma di Urano, rivelando un calore interno persistente

MeteoWeb

Un nuovo studio condotto dai ricercatori dell’Università di Houston, in collaborazione con planetologi di tutto il mondo, suggerisce che Urano abbia effettivamente un suo calore interno, un progresso che non solo orienterà le future missioni della NASA, ma approfondirà anche la comprensione dei sistemi planetari, compresi i processi che influenzano il clima e l’evoluzione atmosferica della Terra. La scoperta risolve un mistero scientifico di lunga data sul gigante gassoso, poiché le analisi osservative della sonda Voyager 2 del 1986 non suggerivano la presenza di calore interno significativo, contraddicendo la comprensione degli scienziati su come si formano ed evolvono i pianeti giganti.

Tuttavia, utilizzando decenni di osservazioni di sonde spaziali e modelli computerizzati, un team di scienziati ha scoperto che Urano rilascia più calore di quanto ne riceva dalla luce solare, ha affermato Xinyue Wang, primo autore dello studio ed ex dottorando del Dipartimento di Scienze della Terra e dell’Atmosfera dell’Università di Houston presso la Facoltà di Scienze Naturali e Matematica. “Questo significa che sta ancora lentamente perdendo il calore residuo della sua storia primordiale, un tassello fondamentale del puzzle che ci aiuta a comprenderne le origini e i cambiamenti nel tempo”, ha spiegato.

Lo studio è pubblicato su Geophysical Research Letters. La scoperta è coerente con uno studio indipendente condotto da un gruppo di ricerca guidato dal professor Patrick Irwin dell’Università di Oxford.

Tuttavia, il calore interno di Urano è più debole rispetto agli altri pianeti giganti del Sistema Solare, emettendo circa il 12,5% di calore in più di quanto ne assorba tramite la luce solare. Questo valore è inferiore rispetto ai flussi di oltre il 100% misurati per Giove, Saturno e Nettuno, ha affermato Xun Jiang, coautore e professore presso il Dipartimento di Scienze della Terra e dell’Atmosfera.

Non è chiaro il motivo per cui ciò sia accaduto, ma i ricercatori hanno affermato che Urano potrebbe avere una struttura interna o una storia evolutiva diversa rispetto agli altri pianeti giganti.

Un altro aspetto importante dello studio è che i livelli di energia di Urano cambiano anche con le sue lunghe stagioni, che durano circa 20 anni. Questi cambiamenti stagionali sono probabilmente causati dall’orbita decentrata del pianeta e dalla sua rotazione inclinata, ha affermato Wang.

Liming Li, coautore e professore presso il Dipartimento di Fisica dell’Università di Houston, ha affermato che questo studio potrebbe migliorare la pianificazione della missione di punta della NASA per orbitare e sondare Urano, un’iniziativa che le Accademie Nazionali delle Scienze, Ingegneria e Medicina hanno classificato come la sua massima priorità per il decennio 2023-2032.

“Da un punto di vista scientifico, questo studio ci aiuta a comprendere meglio Urano e altri pianeti giganti”, ha affermato Wang. “Per la futura esplorazione spaziale, credo che rafforzi la validità di una missione su Urano”.

Inoltre, la metodologia del team fornisce teorie e modelli testabili che potrebbero essere applicati anche per esplorare l’energia radiante di altri pianeti all’interno e all’esterno del nostro Sistema Solare, ha affermato Li.

Potrebbe persino avere un impatto sull’innovazione tecnologica e sulla comprensione del clima sulla Terra. “Scoprendo come Urano immagazzina e perde calore, otteniamo preziose informazioni sui processi fondamentali che modellano le atmosfere planetarie, i sistemi meteorologici e i sistemi climatici“, ha concluso Li. “Queste scoperte ci aiutano ad ampliare la nostra prospettiva sul sistema atmosferico terrestre e sulle sfide poste dal cambiamento climatico”.