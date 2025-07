USA, alluvione lampo in New Mexico: a Ruidoso case spazzate via e diversi dispersi | VIDEO

MeteoWeb

Una violenta ondata di maltempo ha colpito la località di Ruidoso, nel Sud del New Mexico, lasciando dietro di sé distruzione e apprensione: almeno 3 persone risultano disperse e decine di abitazioni sono state danneggiate o distrutte dopo che piogge torrenziali hanno causato alluvioni lampo lungo il Rio Ruidoso. Una casa è stata letteralmente trascinata via dalla corrente, sotto gli occhi increduli dei presenti.

Alluvione in New Mexico, piogge estreme

Ruidoso, nota per essere una meta estiva immersa nella natura, si è trovato improvvisamente al centro di un disastro naturale. Le piogge monsoniche hanno causato un innalzamento improvviso del Rio Ruidoso di quasi 6 metri in pochi minuti, superando – secondo le misurazioni preliminari – il precedente record storico. Questo evento è stato favorito dalle cicatrici ambientali lasciate dagli incendi South Fork e Salt del 2024, che hanno distrutto oltre 1.400 abitazioni. Le aree bruciate, prive di vegetazione, non hanno potuto assorbire l’acqua, rendendo il deflusso estremamente rapido e distruttivo.

Il disastro minuto per minuto

Il Servizio Meteorologico Nazionale aveva emesso un’allerta per alluvioni poco prima dell’evento. Intorno al primo pomeriggio, temporali intensi si sono sviluppati sulle montagne già segnate dal fuoco. La pioggia ha colpito con forza, trasformando il Rio Ruidoso in un fiume impetuoso e fuori controllo.

Secondo Danielle Silva del Dipartimento per la Sicurezza Interna del New Mexico, sono stati effettuati almeno 85 salvataggi in acque rapide, molti dei quali riguardavano persone rimaste bloccate in auto o nelle loro abitazioni. Alcuni sono stati ricoverati in ospedale, anche se non è ancora noto il numero esatto. Fortunatamente, non sono stati segnalati decessi al momento.