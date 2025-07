USA, alluvioni Texas: bilancio sempre più drammatico, sono 173 i dispersi

MeteoWeb

Continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime della devastante alluvione che ha colpito il Texas nel weekend del 4 luglio. Gli ultimi dati forniti dalle autorità parlano di 119 morti. 95 persone, tra cui 36 bambini, sono state uccise nella contea di Kerr, dove era in corso il Camp Mystic lungo le rive del fiume Guadalupe, ha dichiarato lo sceriffo Larry Leitha. Intanto 173 persone risultano ancora disperse, mentre continuano le operazioni di ricerca e diminuiscono le speranze di trovarle in vita. ”Non ci fermeremo finché non avremo trovato tutte le persone scomparse”, ha affermato il governatore del Texas, Greg Abbott. Dei 173 dispersi, 161 sono stati segnalati dalla contea di Kerr, la più colpita dall’emergenza.

Le autorità temono che il bilancio delle vittime possa aumentare vertiginosamente, mentre le operazioni di ricerca e soccorso sono entrate nel loro sesto giorno.