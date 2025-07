USA verso il divieto per i cittadini cinesi di acquistare terreni agricoli: “rischio per la sicurezza nazionale”

MeteoWeb

Gli Stati uniti potrebbero “rapidamente” vietare l’acquisizione di terreni agricoli da parte di cittadini cinesi e “altri avversari stranieri”. L’ha sostenuto la segretaria all’Agricoltura Usa Brooke Rollins, presentando il suo piano d’azione per la sicurezza agricola, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa France Presse. “Si tratta di un enorme problema di sicurezza nazionale”, ha detto Rollins, definendo queste acquisizioni come “armi che si rivoltano contro di noi”. Secondo i dati del Dipartimento dell’Agricoltura, la Cina si colloca al ventesimo posto tra gli investitori stranieri in terreni agricoli negli Stati Uniti, con circa 112mila ettari nel 2023. Il Canada, al primo posto, ne ferma oltre cinquanta volte tanto. Sempre secondo Rollins, l’amministrazione Trump mira inoltre a “recuperare quanto già acquistato dalla Cina e da altri avversari stranieri”.