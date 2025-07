USA, motore prende fuoco dopo il decollo da Los Angeles: paura su un volo Delta | VIDEO

MeteoWeb

Un video cattura il momento spaventoso in cui il motore di un aereo Delta ha preso fuoco poco dopo il decollo dall’Aeroporto Internazionale di Los Angeles (LAX). Il Boeing 767, con a bordo 9 membri dell’equipaggio e 226 passeggeri, era diretto ad Atlanta. I piloti hanno dovuto invertire la rotta a causa di un problema al motore sinistro, secondo quanto riportato da Delta. È successo venerdì 18 luglio. Il volo Delta 446 è poi atterrato in sicurezza e l’aereo ha rullato fino al gate autonomamente, senza alcun segno di incendio. I passeggeri hanno potuto sbarcare normalmente.

I Vigili del Fuoco hanno esaminato l’aereo per precauzione. È in corso un’indagine per determinare cosa ha causato il problema. Delta ha comunicato che i passeggeri sono stati risistemati su un nuovo aereo per le loro destinazioni finali.