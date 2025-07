USA, piogge torrenziali in New Mexico: alluvione lampo a Vado | VIDEO

MeteoWeb

Nelle scorse ore la città di Vado, nel New Mexico (USA), è stata colpita da forti piogge che hanno provocato un’alluvione lampo. Le precipitazioni eccezionali hanno causato l’accumulo di acqua, costringendo la polizia statale a chiudere numerose strade per prevenire incidenti stradali. I residenti sono rimasti sbalorditi dall’entità del fenomeno. Le autorità di Dona Ana County hanno stimato che circa 600 abitazioni sono state colpite da allagamenti. Per far fronte all’emergenza, è stato allestito un centro di evacuazione d’urgenza presso il Vado/Del Cerro Community Center.