USA, tragedia in Oregon: una vittima e 2 dispersi travolti dalle rapide “Dillon Falls”

Drammatico incidente nel Deschutes River, in Oregon (USA): un gruppo di 6 persone è stato trascinato dalle rapide note come Dillon Falls. Secondo il Dipartimento dello Sceriffo della Contea di Deschutes, una persona è morta sul posto, 2 risultano ancora disperse e 3 sono state tratte in salvo e trasportate in ospedale a Bend. Le operazioni di soccorso hanno coinvolto squadre specializzate, droni del Dipartimento di Polizia di Bend e un’unità di trasporto aereo di emergenza (AirLink Critical Care Transport). Le autorità non hanno ancora diffuso dettagli sull’identità delle vittime o sulle cause dell’incidente.

Le Dillon Falls, situate nella Deschutes National Forest, sono celebri per la loro spettacolare morfologia: una caduta di circa 4,5 metri che si trasforma rapidamente in rapide turbolente, create da antiche colate laviche. L’area attira ogni anno numerosi visitatori per escursioni, picnic e attività acquatiche, ma le rapide restano pericolose anche per i più esperti.