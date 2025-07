Gli USA mirano a vietare la tecnologia cinese nei cavi di telecomunicazione sottomarini

MeteoWeb

La Federal Communications Commission (FCC) ha dichiarato di voler adottare norme per impedire alle aziende di collegare cavi di comunicazione sottomarini agli Stati Uniti che includano tecnologia o apparecchiature cinesi. “Negli ultimi anni abbiamo visto le infrastrutture dei cavi sottomarini minacciate da avversari stranieri, come la Cina“, ha dichiarato il Presidente della FCC, Brendan Carr, in una nota. “Stiamo quindi adottando misure per proteggere i nostri cavi sottomarini dalla proprietà e dall’accesso di avversari stranieri, nonché dalle minacce informatiche e fisiche“.

Gli Stati Uniti hanno espresso per anni preoccupazione per il ruolo della Cina nella gestione del traffico di rete e per il potenziale di spionaggio. Gli Stati Uniti nutrono ampie preoccupazioni riguardo la sicurezza dei dati in merito alla rete di oltre 400 cavi sottomarini che gestisce il 99% del traffico internet internazionale.

Dal 2020, le autorità di regolamentazione statunitensi hanno avuto un ruolo determinante nella cancellazione di quattro cavi i cui finanziatori volevano collegare gli Stati Uniti a Hong Kong.

Lo scorso anno, la FCC ha dichiarato di stare valutando nuove norme che disciplinano i cavi internet sottomarini, a fronte delle crescenti preoccupazioni per la sicurezza, nell’ambito di una revisione delle normative sui collegamenti che gestiscono quasi tutto il traffico online mondiale. La FCC ha dichiarato di stare valutando la possibilità di vietare l’uso di apparecchiature o servizi in tali impianti di cavi sottomarini da parte di aziende presenti in un elenco FCC di aziende considerate una minaccia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, tra cui Huawei, ZTE, China Telecom e China Mobile. Si prevede che la commissione approvi la norma il 7 agosto.

Carr ha affermato che la FCC sta adottando misure per “proteggere i nostri cavi sottomarini da proprietà e accesso di avversari stranieri, nonché da minacce informatiche e fisiche”.

La FCC chiederà inoltre commenti su ulteriori misure per proteggere la sicurezza dei cavi sottomarini da apparecchiature straniere avversarie.

Il taglio di due cavi di telecomunicazione sottomarini in fibra ottica nel Mar Baltico ha avviato indagini per possibile sabotaggio. Nel 2023, Taiwan ha accusato due navi cinesi di aver tagliato gli unici due cavi che supportano l’accesso a Internet sulle isole Matsu e gli attacchi degli Houthi nel Mar Rosso potrebbero essere stati responsabili del taglio di tre cavi che fornivano servizi Internet all’Europa e all’Asia.