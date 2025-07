Valle d’Aosta, precipita per 100 metri: morta escursionista tedesca, recupero difficile a causa del maltempo

MeteoWeb

Un’escursionista tedesca è morta dopo essere precipitata per circa 100 metri in un salto di rocce in Valle d’Aosta, nella zona del Colle della Lace, nella Valle del Lys. Le operazioni di recupero del corpo senza vita della donna sono state rese estremamente difficili a causa delle condizioni meteo avverse e della nebbia che ha impedito l’avvicinamento dell’elicottero. Una parziale schiarita ha consentito la conclusione dell’intervento. La salma è stata portata ad Aosta. Le operazioni di riconoscimento sono affidate al Sagf di Cervinia.