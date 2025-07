Vicino al Vallo di Adriano scoperta una collezione di scarpe ‘giganti’: mistero sugli antichi soldati romani

MeteoWeb

Gli archeologi impegnati negli scavi di un antico forte romano vicino al Vallo di Adriano, nell’Inghilterra settentrionale, hanno portato alla luce una “insolita” collezione di scarpe con taglie 48 e 49, e ora stanno cercando di determinare chi possa averle possedute. “Vogliamo capire chi può essere stato qui”, ha dichiarato la responsabile dello scavo, Rachel Frame. Gli studiosi devono stabilire quali reparti dell’esercito romano fossero stanziati a Forte Magna: alla grandezza dei piedi, superiore alla media ancor di più a quel tempo, doveva corrispondere anche un’altezza degli uomini riscontrabile solo in alcune regioni dell’impero romano. Anche se al momento si possono solo fare delle ipotesi.

Le grandi scarpe – di cui una sfiorava i 33 centimetri di lunghezza – sono state rinvenute in un fossato difensivo, spesso utilizzato al tempo come una discarica. Si tratta di calzari in cuoio che si sono conservati grazie alle caratteristiche del terreno. Durante altri scavi in ​​un sito romano nelle vicinanze, erano già state rinvenute più di 5.000 scarpe, e anche in quel caso ne erano state trovate di molto grandi.