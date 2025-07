MeteoWeb

Venerdì 25 luglio due ragazze sono rimaste bloccate su un isolotto lungo il torrente Cenischia, a Venaus, in Valsusa. Lo riporta Valsusaoggi. In loro soccorso sono intervenuti i Vigili del Fuoco con il nucleo Saf e l’elicottero Drago, che hanno tratto in salvo le due giovani.