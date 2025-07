Vasto incendio a Caminomorisco: in fiamme le foreste delle Hurdes | VIDEO

MeteoWeb

Un enorme incendio boschivo sta devastando l’area di Caminomorisco, un piccolo comune situato nella regione montuosa delle Hurdes, nella provincia di Cáceres, nella comunità autonoma dell’Estremadura, in Spagna. Le fiamme, alimentate dal caldo torrido, dai venti secchi e dalla vegetazione arida, stanno avanzando rapidamente, minacciando abitazioni, boschi e infrastrutture rurali. L’incendio è divampato nelle ultime ore coinvolgendo un vasto territorio montano caratterizzato da fitte foreste. La zona delle Hurdes è nota per il suo valore naturalistico e paesaggistico: un ecosistema fragile che ora rischia danni incalcolabili.

Le Hurdes in fiamme: un patrimonio naturale a rischio

Le autorità locali hanno ordinato evacuazioni preventive in alcune aree rurali di Caminomorisco e nei dintorni, mentre la Protezione Civile e la Unidad Militar de Emergencias (UME) sono state mobilitate per contenere le fiamme. Numerosi mezzi aerei stanno effettuando lanci d’acqua, mentre squadre di terra lottano contro il fronte di fuoco in condizioni estremamente difficili.