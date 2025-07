Vega-C pronto al lancio VV27: quattro satelliti CO3D e la missione MicroCarb

MeteoWeb

Il razzo Vega-C in preparazione per il lancio del volo VV27. Con i suoi 35 metri di altezza, Vega-C pesa 210 tonnellate sulla rampa di lancio e raggiunge l’orbita con tre stadi a propellente solido, prima che il quarto stadio a propellente liquido entri in funzione per il posizionamento preciso dei satelliti in orbita. Completando la famiglia Ariane per lanciare ogni tipo di carico utile nelle orbite desiderate, Vega-C garantisce all’Europa un accesso versatile e indipendente allo spazio. L’ESA è proprietaria del programma Vega-C, collaborando con Avio in qualità di appaltatore principale e autorità di progettazione. Arianespace è il fornitore dei servizi di lancio per questo lancio.

I dettagli sul lancio

Il lancio di Vega-C è previsto dallo spazioporto europeo nella Guyana francese. Il volo, denominato VV27, sarà operato da Arianespace e lancerà i quattro satelliti CO3D di Airbus e la missione MicroCarb dell’agenzia spaziale francese, CNES. I quattro piccoli satelliti della costellazione CO3D (abbreviazione del francese “Constellation Optique en 3D”) sono destinati a mappare il globo in tre dimensioni dall’orbita terrestre bassa, per soddisfare le esigenze del settore pubblico e privato.

MicroCarb è progettato per mappare fonti e pozzi di anidride carbonica su scala globale. L'ESA ha coordinato e commissionato il lancio di MicroCarb per conto della Commissione Europea, nell'ambito del suo programma In-Orbit Demonstration / In-Orbit Validation (IOD/IOV).