Vegetazione lussureggiante: Zanzibar e la Tanzania viste dallo Spazio | FOTO

MeteoWeb

La missione Copernicus Sentinel-2 ha catturato un’immagine priva di nuvole di Zanzibar e di parte della costa orientale della Tanzania. Con una superficie di 1554 kmq, Zanzibar è un’isola dell’Oceano Indiano, a circa 35 km al largo della costa dell’Africa centro-orientale. Questa immagine a falsi colori è stata elaborata utilizzando il canale del vicino infrarosso della missione, che mette in evidenza la vegetazione con il colore rosso. Questo tipo di combinazione di bande è frequentemente usato per valutare la densità e la salute delle piante: un rosso più brillante denota una maggiore densità e una vegetazione più sana. Poiché l’immagine è stata acquisita nell’aprile 2025, durante una delle stagioni delle piogge della regione, il colore rosso che qui è dominante indica una prevalenza di vegetazione lussureggiante.

Il forte contrasto con le zone edificate, che appaiono nelle tonalità del marrone, rende queste immagini importanti per distinguere chiaramente tra aree coperte da vegetazione e aree senza vegetazione. Ne è un esempio perfetto la città di Zanzibar, il principale porto e centro commerciale dell’isola, che sorge sul lato occidentale dell’isola di Zanzibar. La sua rete urbana di strade ed edifici si staglia nettamente sulla vegetazione rossa.

La conurbazione marrone di Dar es Salaam, la città più grande e il principale porto della Tanzania, è visibile sulla terraferma. Le sue bellissime spiagge possono essere riconosciute come lunghe strisce bianche sulla costa vicino alla città. I corpi idrici, come l’Oceano Indiano, appaiono in nero, mentre le acque torbide – probabilmente rese tali dai sedimenti dei fiumi e per lo più visibili lungo la costa continentale – appaiono di colore verde chiaro.

Un gran numero di isole, la maggior parte delle quali disabitate, si individuano chiaramente come macchie rosse nell’acqua; ciò indica che sono ricoperte da una fitta vegetazione. Le isole appena al largo della costa di Dar es Salaam formano un vasto sistema di riserva marina, che protegge una varietà di habitat e di biodiversità.

Barriere coralline sono riconoscibili laddove il colore scuro dell’acqua dell’oceano sfuma nel blu più chiaro lungo le coste di Zanzibar e intorno alle numerose piccole isole e isolotti che la circondano. Di recente sono stati osservati segni di danni alle barriere coralline, in parte dovuti alle temperature più calde del mare. A seguito di ciò, sono attualmente in corso iniziative locali per proteggere e ripristinare l’ecosistema della barriera corallina.

Grazie alle sue frequenti rivisitazioni e all’alta risoluzione, la missione Copernicus Sentinel-2 può contribuire in modo significativo a una maggiore comprensione delle pressioni esercitate sulle barriere coralline su scala globale.