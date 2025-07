Vento solare in arrivo, tempeste geomagnetiche nel weekend

MeteoWeb

Questo fine settimana potrebbero verificarsi leggere tempeste geomagnetiche di classe G1. La causa è l’arrivo sulla Terra di un flusso di vento solare ad alta velocità, proveniente da un buco coronale situato nella regione equatoriale dell’atmosfera del Sole.

Che cos’è un buco coronale

Un buco coronale è una zona dell’atmosfera esterna del Sole, chiamata corona, che appare più scura e fredda rispetto alle aree circostanti quando viene osservata nei raggi ultravioletti o ai raggi X. In queste zone il campo magnetico solare si apre verso lo Spazio, permettendo al plasma solare di fuoriuscire più facilmente e a velocità elevate. Questi “buchi” possono durare giorni, settimane o persino mesi, e sono tra le principali fonti del cosiddetto vento solare veloce.

Cos’è il vento solare

Il vento solare è un flusso costante di particelle cariche (principalmente protoni ed elettroni) che il Sole emette in tutte le direzioni. Quando il vento solare proviene da un buco coronale, può essere particolarmente rapido, raggiungendo velocità di oltre 600 km al secondo. Questo vento, interagendo con il campo magnetico terrestre, può generare vari fenomeni, tra cui le aurore polari e le tempeste geomagnetiche.

Cos’è una tempesta geomagnetica

Una tempesta geomagnetica è una perturbazione temporanea del campo magnetico terrestre, causata dall’interazione con particelle cariche provenienti dal Sole. Queste tempeste vengono classificate in base alla loro intensità, da G1 (minore) fino a G5 (estrema).

Nel caso delle tempeste di classe G1, come quelle attese questo fine settimana, gli effetti sono in genere limitati: leggere fluttuazioni della rete elettrica, minori disturbi nei satelliti e, in alcuni casi, la possibilità di osservare aurore boreali ad alte latitudini.