Via libera della Camera al decreto infrastrutture: le nuove norme in 15 punti

Dall’aula della Camera è arrivato l’ok alla fiducia al decreto legge infrastrutture con 191 sì, 102 no e 2 astenuti. A seguire l’esame degli ordini del giorno presentati al provvedimento. Il decreto prevede misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l’ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l’attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all’Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti.