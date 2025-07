Via il mercurio dai vaccini antinfluenzali: svolta storica firmata da Robert F. Kennedy Jr

MeteoWeb

Il segretario del Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani degli Stati Uniti, Robert F. Kennedy Jr., ha annunciato martedì una decisione storica: la firma ufficiale della raccomandazione del CDC’s Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) per eliminare il thimerosal, un conservante a base di mercurio, da tutti i vaccini antinfluenzali distribuiti nel Paese. La mossa segue il voto del 25-26 giugno scorso, quando l’ACIP – riunitosi presso la sede dei CDC ad Atlanta – ha deliberato con un risultato di 5 favorevoli, 1 contrario e 1 astenuto che tutti i bambini fino a 18 anni, le donne in gravidanza e gli adulti ricevano esclusivamente vaccini antinfluenzali monodose, privi di mercurio.

“Dopo più di due decenni di ritardi, questa azione mantiene una promessa tanto attesa: proteggere le popolazioni più vulnerabili da un’esposizione inutile al mercurio”, ha dichiarato Kennedy. “Iniettare anche una minima quantità di mercurio nei bambini, quando esistono alternative sicure e prive di mercurio, è contrario al buon senso e alla responsabilità della sanità pubblica. Oggi mettiamo la sicurezza al primo posto”.

Un impegno iniziato nel 1999

L’impegno per rimuovere il mercurio dai vaccini per l’infanzia risale al 1999, quando il U.S. Public Health Service, l’American Academy of Pediatrics (AAP) e i produttori di vaccini convennero sulla necessità di eliminare qualsiasi potenziale rischio legato al thimerosal “il più presto possibile”. Con la firma di Kennedy, si compie il passo finale per eliminare il mercurio da tutti i vaccini somministrati negli Stati Uniti, allineando la politica americana a quella europea, che ha vietato gli additivi a base di mercurio già diversi anni fa.

Vaccini sicuri e forniture garantite

I produttori di vaccini hanno confermato la capacità di sostituire i flaconi multidose contenenti thimerosal con formulazioni monodose prive di mercurio, assicurando che i programmi di immunizzazione come il Vaccines for Children (VFC) e le forniture per adulti non subiscano interruzioni. L’ACIP, composto da esperti di medicina e salute pubblica, ha definito questa decisione un passo cruciale per rafforzare la fiducia del pubblico nei vaccini e per progredire verso pratiche di immunizzazione più sicure.

“Con gli Stati Uniti che ora rimuovono il mercurio da tutti i vaccini, invitiamo le autorità sanitarie globali a seguire questo esempio prudente per la protezione dei bambini in tutto il mondo”, ha aggiunto Kennedy.

Prossimi passi e revisione delle raccomandazioni

Oltre a questa storica misura, Kennedy ha approvato tutte le raccomandazioni emerse nella riunione ACIP di aprile. Altre raccomandazioni discusse nel meeting di giugno sono attualmente in fase di revisione da parte del Dipartimento della Salute. La decisione segna un punto di svolta nella politica sanitaria statunitense, rappresentando una concreta risposta alle preoccupazioni di lunga data sulla sicurezza dei vaccini e un rinnovato impegno a tutelare le fasce più vulnerabili della popolazione.